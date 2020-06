Liveblog: Veiligheidsraad bijeen over onze zomer en dokter Fauci maakt zich zorgen over toename corona in VS 

In de VS zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 800 coronadoden geteld, naast 32.000 nieuwe bevestigde besmettingen. In New York, een van de vroege brandhaarden van de epidemie, is de situatie verbeterd. Maar verschillende zuidelijke en westelijke staten kampen met een toename van het aantal positieve gevallen.

De staat Texas bijvoorbeeld voerde begin mei meteen maatregelen in tegen de verspreiding van het virus, maar noteerde gisteren 5.000 nieuwe infecties. Dat is een record sinds het begin van de epidemie. Het verplichtte de Republikeinse gouverneur Greg Abbott de bevolking op te roepen in "hun kot" te blijven. Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelde de voorbije maand en de ziekenhuizen vrezen overspoeld te raken.



In totaal kende bijna de helft van de vijftig VS-staten de afgelopen twee weken een toename van het aantal besmettingen. Dat verklaart waarom het aantal bevestigde gevallen op 24 uur tijd al een maand niet terugloopt.