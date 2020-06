Makaken baas in Thaise stad Lopburi: "Wij leven in een kooi, zij leven buiten"

Daarom denkt de overheid er ook aan om een soort apenheiligdom te bouwen in een bepaald deel van de stad. De vraag is of de plaatselijke bevolking daar opgezet mee zal zijn. "We zullen de bevolking in dat gebied eerst moeten bevragen", zegt Narongporn Daudduem van het department wilde dieren. "Het is alsof je vuilnis voor hun huis dumpt en hen vraagt of ze gelukkig zijn of niet."