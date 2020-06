Miljarden aan zwart geld op Belgische bankrekeningen, "tijd voor nieuwe regularisatieronde"

Volgens Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst, kan er best een nieuwe amnestieronde worden georganiseerd om al die kapitalen te regulariseren. "Dat kan miljarden opleveren", zei hij daarover in "De ochtend" op Radio 1. "We zien echt wel dat mensen bij ons langskomen om hun zwart geld te regulariseren. Als dat aan een redelijk tarief kan, zijn mensen echt wel bereid om daar een bedrag voor te betalen en zo hun gemoedstoestand in orde te krijgen."