Na opnieuw miljoenenwinst in loterij: "Je gelooft al niet dat je één keer zou kunnen winnen"

"Je gelooft het nooit dat je ooit één keer in je leven miljoenen dollars zal winnen. En je gelooft het zeker niet dat zoiets jou 2 keer zou kunnen overkomen. Ik kan dus heel moeilijk mijn gevoelens omschrijven", aldus Mark Clark. In december 2017 won de 50-jarige man uit Monroe County, in de Amerikaanse staat Michigan, de hoofdprijs van 4 miljoen dollar en dat deed hij afgelopen week nog een keer over. En dat allemaal met een kraslot van 30 dollar.