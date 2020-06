Grotere evenementen en sportwedstrijden beperkt weer mogelijk vanaf 1 juli in Nederland

Discotheken en nachtclubs ten slotte, kunnen niet voor september weer open. En voor de grotere evenementen, zoals sportwedstrijden of manifestaties, blijven spreekkoren, hard meezingen of roepen uit den boze, want uit onderzoek blijkt dat het risico op besmetting dan te groot is. Opvallend is dat zangkoren wél weer mogen repeteren en optreden.