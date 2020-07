Eerst steen voor nieuw sport- en cultuurcentrum in Koningslo: "Een meerwaarde voor het verenigingsleven"

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte en schepen Moad El Boudaati helpen vandaag symbolisch mee met de bouw van een nieuwe infrastructuur voor sport en cultuur in Koningslo. "Dit is een zeer groot project waarbij we een nieuwe sporthal en cultuurcentrum gaan bouwen in de grootste wijk van Vilvoorde", vertelt schepen Moad El Boudaati. "Dat gaat een enorme meerwaarde zijn voor de wijk en voor het verenigingsleven van Koningslo."