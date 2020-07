Extra bijzondere opening: nieuw zwembad Anzegem opent voor het eerst op 1 juli

Anzegem bouwde samen met Deerlijk een nieuw zwembad aan het Ommersheimplein. Schepen van sport Yannick Ducatteeuw (Inzet Anzegem) is blij dat het zwembad nu eindelijk open mag, ook al is het zonder openingsfeest. “Voor de inhuldiging zou er een waterballet geweest zijn. Dat gaat nu niet, maar laat ons positief zijn: het zwembad is er nu en we kunnen open. Het was een succesvolle samenwerking tussen beide gemeentes.”

Net zoals in veel andere zwembaden zal je online moeten reserveren om te zwemmen en mag je maar een beperkte tijd in het zwembad.