Nieuwe, peperdure defensiehelikopters blijven al aan de grond

Met een kostprijs van 12.000 euro per uur zijn ze heel duur en kosten ze veel meer dan bijvoorbeeld de Sea King, de voorganger van de NH-90, die maar 5000 euro per uur kostte. Bovendien vallen de toestellen zo vaak in panne, dat Defensie niet genoeg personeel heeft om de toestellen constant te onderhouden.



Daarom besliste Defensie om de toestellen veel minder in te zetten. In plaats van 1.000 uur per jaar, zouden ze nog maar voor 600 uur ingezet worden. In tussentijd bekijkt Defensie wat het met de toestellen gaat doen, maar volgens onze bron is Defensie de toestellen liever kwijt dan rijk.

De vier zustertoestellen van de marine kennen ook veel problemen, maar omdat die de reddingsopdrachten boven zee verzorgen, blijven die wel evenveel vliegen.