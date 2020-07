Openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg weer open vanaf 1 juli

De Antwerpse schepen van sport Peter Wouters is blij met de beslissing van de Veiligheidsraad: "We zijn helemaal klaar voor de opening. Met dit warme weer snakken mensen naar water, zeker in een grootstad als Antwerpen waar we toch verkoeling moeten zoeken. Ik kreeg heel veel vragen en versta alle argumenten van mensen die graag wilden zwemmen, maar ik mocht gewoon de zwembaden niet openen. Dat kan vanaf 1 juli dus wel."