President Kosovo beschuldigd van oorlogsmisdaden

Het is onder meer op deze wraakacties (vaak uitgevoerd door leden van het UCK) dat de aanklachten van het Kosovotribunaal in Den Haag betrekking hebben. Ze beslaan de periode tussen 1 januari 1998 en 31 december 1999. In de jaren na het conflict doken verhalen op over een handel in organen van Serviërs, opgezet door het UCK om hun strijd te financieren. Onderzoek in die zaak leidde tot de oprichting in 2015 van een speciale rechtbank voor misdaden begaan in Kosovo.

Die 'Special Chambers' rechtbank werkt volgens Kosovaars recht, maar met internationale rechters om de onafhankelijkheid van de rechtspraak te garanderen. Ze is gevestigd in Den Haag, zodat er een betere garantie is op bescherming voor getuigen. De aanklager van de Kosovorechtbank besliste vandaag om Thaci en negen andere voormalige leiders van het UCK verantwoordelijk te stellen voor zowat honderd moorden op Albanees-Kosovaarse tegenstanders, Serviërs en Roma. Andere beschuldigingen gaan over ontvoeringen, vervolging, foltering en verkrachting. (lees voort onder de foto)