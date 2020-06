Speeltuin in Heuvelland mag na 1 jaar eindelijk gebruikt worden: "Oplossing gevonden voor klagende buurman"

Los van het probleem met de buurman had de provincie ook geen vergunning aangevraagd voor het speelplein. Die vergunning is nu in orde en in samenspraak met de buur is de speeltuin ook lichtjes aangepast. Zo komt er een doornhaag om te voorkomen dat kinderen in de tuin van de buurman kunnen.

N-VA-provincieraadslid Johan De Poorter is al bij al tevreden met de oplossing. "Wij stellen ons vragen over de veiligheid van de doornachtige planten die nu gebruikt worden, maar zijn blij dat de kinderen eindelijk gebruik kunnen maken van de speeltuin."