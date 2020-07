Toerisme Vlaams-Brabant investeert 1 miljoen euro in herstel toeristische sector

Gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen vindt het belangrijk om het toerisme in Vlaams-Brabant te steunen in deze coronatijden: "Er komt een prachtige zomer aan waarbij veel mensen vakantie nemen in eigen streek. En dus halen we alles uit de kast om hen een fijne vakantie te geven. We gaan bijvoorbeeld werken met beleefbonnen. Je kan die gebruiken als je komt logeren in Vlaams-Brabant. Maar je kan die ook gebruiken om een hoeve-ijsje te eten, om te kajakken, een museum of een brouwerij te bezoeken, of een ezelstocht te maken. Er komen 300 verschillende beleefpunten in Vlaams-Brabant waar je die bons kan gebruiken."