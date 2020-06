Tremelo rolt warmteplan uit: "80-plussers worden opgebeld en scheurkalender om te drinken"

De komende dagen krijgen we temperaturen rond de 30 graden. Heel wat steden en gemeenten zijn dan ook extra waakzaam, vooral voor ouderen en zieken. Daarom rolt Tremelo nu alvast zijn warmteactieplan uit om zijn inwoners te beschermen. Zo zal de babbellijn 80+ nu opnieuw ingezet worden. "Tijdens de coronacrisis hebben we al onze 80-plussers opgebeld om te vragen of alles goed ging en of ze hulp nodig hadden", vertelt schepen Diane Willems. "Nu gaan we hen tijdens deze warme dagen opnieuw opbellen met hetzelfde doel."