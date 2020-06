Universiteit Antwerpen verhuurt studentenkot per week: "Handig voor de blokperiode"

Aan de Universiteit Antwerpen kan je volgend academiejaar een studentenkamer huren voor één week in plaats van voor een volledig schooljaar. "Wij hebben 111 kamers voor studenten die het financieel moeilijker hebben. Maandag is de deadline verstreken en er zijn 30% minder aanvragen in vergelijking met vorige jaren. Corona zal daar zeker een rol in spelen. Mensen kijken de kat uit de boom omdat het nog niet helemaal zeker is hoe het academiejaar er zal uitzien. Bovendien konden onze infodagen in maart en april niet doorgaan. Dat zijn momenten waarop studenten de kamers in het echt kunnen zien", zegt Peter De Meyer in "Start Je Dag".