Honderden dode vissen in Brugse ringvaart door vervuild water

De Vlaamse Waterweg pompt al enkele dagen zuurstof in het zwaar vervuilde water van het kanaal Gent-Oostende. "Er zijn al heel wat dode vissen gesignaleerd in de Brugse Ringvaart", zegt de Brugse schepen van leefmilieu Franky Demon (CD&V). "De oorzaak van de vervuiling is nog niet bekend, maar afgelopen weekend was er wel een incident bij een bedrijf tussen Aalter en Beernem."