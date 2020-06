Verenigde Staten krijgen coronacrisis niet onder controle: "Tweede golf? We zitten nog volop in de eerste golf"

De cijfers zijn hard. En duidelijk. Het coronavirus heeft de Verenigde Staten nog altijd stevig in zijn greep. Dagelijks komen er over het hele land (meer) dan 30.000 besmettingen bij. Evenveel als op het hoogtepunt van de epidemie in april. "We zijn van 30.000 naar 25.000 en 20.000 gegaan en toen bleef het even stabiel. En nu gaan we weer naar boven", zei Anthony Fauci, de Amerikaanse viroloog die aan het hoofd staat van het team dat president Trump adviseert in de strijd tegen het virus.

Ook het aantal dagelijkse doden - voor het eerst in meer dan 2 weken weer meer dan 800 - doet de wenkbrauwen fronsen. Het stijgende aantal besmettingen belooft bovendien weinig goeds. "Nu zie je vooral een stijging van het aantal besmettingen, maar binnen een week of twee, drie zul je wellicht ook een grote stijging zien in het aantal doden", zegt VRT NWS-correspondent Björn Soenens. In totaal zijn in de VS al meer dan 2,3 miljoen mensen besmet geraakt. Meer dan 120.000 mensen overleefden het virus niet.