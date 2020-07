Zaventem trekt 130.000 euro uit voor derde elektrische politiewagen in twee jaar tijd 

Volgens schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) is het belangrijk dat de nieuwe auto aan een aantal strikte vereisten voldoet. "Onze gemeente investeert alleen nog in 100% elektrische wagens. Dat geldt dus ook voor de politie, maar daardoor kosten wagens wel wat meer. De commissaris heeft zelf een aantal criteria opgesteld waaraan het voertuig moet voldoen." Zo moet de wagen onder andere snel genoeg kunnen optrekken en ver genoeg kunnen rijden zonder hem opnieuw te moeten opladen. "Op basis van al die criteria kunnen automerken nu een voorstel doen. Daarna bekijken we welke wagens in aanmerking komen en welke we kiezen."