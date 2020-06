Zo zal het nieuwe schooljaar er in september uitzien voor leerlingen en leerkrachten

De scholenkoepels reageren tevreden op het kader dat nu is uitgewerkt voor het komende schooljaar. Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs benadrukt dat er geen leerlingen meer uit de boot vallen

"In scenario geel hebben we voor alle leerlingen een zeer goed aanbod, met tot 80 procent onderwijs voor de meeste groepen. In andere scenario's zie je dat dat vermindert, maar in geen enkel scenario zullen wij hele leerlingengroepen loslaten. Alle leerlingen hebben in elk scenario een aanbod: een combinatie van afstandsleren en fysiek onderwijs op school."

De koepels gaan nu samen met de scholen bekijken hoe ze de afspraken concreet kunnen vertalen, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!): "Lessenroosters in een secundaire school zijn sowieso al een hele klus. Als je dan met verschillende fases zit in een schooljaar, wordt het er niet makkelijker op. Maar de collega's zijn heel blij dat alle leerlingen perspectief krijgen, ze zien het ook haalbaar om die lessenroosters in te vullen en we hebben nu ook nog wat de tijd om dat rond te krijgen tegen 1 september."

De onderwijsvakbonden reageren voorzichtiger. Wat vandaag is besproken moet nog verder en concreter worden uitgewerkt in de draaiboeken, zodat zowel directies, leerkrachten als leerlingen op 1 september weten waar ze aan toe zijn.

Als we starten met code geel, krijgen leerlingen in het secundair onderwijs 1 dag per week les, daar moeten duidelijke afspraken over zijn, zegt Nancy Libert van de ACOD. "Zodat de leerkracht heel duidelijk weet: welke groepen krijg ik voor mij en op welk moment moet ik afstandonderwijs geven en op welk moment fysiek? Het kan niet zijn dat een leerkracht het ene uur fysiek moet lesgeven en het volgende uur virtueel aan een andere groep."

De christelijke onderwijsvakbond vindt het nog te vroeg om van een akkoord te spreken, zegt Koen Van Kerkhoven. Er zijn verdere afspraken nodig en een evaluatie van de voorbije maanden tijdens de coronacrisis: "Leerkrachten moeten vanaf september een zware koers fietsen. Het fietskader is klaar, maar de wielen en het stuur ontbreken nog", klinkt het.

Ook vraagt Van Kerkhoven voldoende werkingsmiddelen. "Men vraagt om te voorzien in afstandsleren en wij willen dat alle kansen geven. Maar dat betekent ook dat dat op een heel goede manier moet worden ontplooid. En dat daar ook alle middelen voor moeten worden aangereikt om dat mogelijk te maken."