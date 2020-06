Zwangere Guy staat op 10 juli in AB, startschot van online platform Plan B 

Zwangere Guy had normaal gezien eind april enkele uitverkochte concerten moeten geven in de AB. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu gaat de Brusselse rapper er toch optreden. Er zal dus voor het eerst in maanden weer muziek te horen zijn in de AB.

"Er komt een intense full show van Zwangere Guy, zonder publiek, maar op een nooit geziene manier in beeld gebracht", zegt Jens Van den Wyngaert van AB. "De grootste fans zullen kunnen deelnemen aan een wedstrijd zodat ze de show kunnen volgen aan de overkant van de Anspachlaan in Cinema Palace."



Zwangere Guy bracht vorig jaar twee albums uit: "Wie is Guy?" (in het voorjaar) en "Brutaal" (aan het eind van het jaar). Hij verkocht vijf keer de AB in Brussel uit en stond op Couleur Café in zijn thuisstad en op Rock Werchter.

AB, Zwangere Guy & Muntpunt slaan de handen in elkaar. De show vanop het podium van de AB zal op 10 juli integraal te volgen zijn op de Facebookpagina van AB, onder het motto "Ceci n'est pas un livestream".



Het evenement is meteen het startschot voor Plan B, een initiatief van Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle en het Brussels informatiecentrum Muntpunt.