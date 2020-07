Zwembaden open op 1 juli, ook stedelijk zwembad De Warande in Diest

Nu de zwembaden opnieuw open mogen op 1 juli, gaat ook het zwembad De Warande in Diest open. Maar het aantal bezoekers in het zwembad wordt beperkt, zegt schepen van sport Rik Brans: "We zijn nog aan het bekijken hoeveel zwemmers we gaan toelaten, maar dat zal tussen de 30 en de 50 zwemmers per uur zijn. Voor zwemclub van Diest voorzien we een aparte regeling, zij krijgen een eigen tijdsblok waarbinnen ze kunnen trainen."