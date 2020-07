Zwembaden popelen om weer open te gaan

De 3 belangrijkste pijlers voor een heropening voor zwembaden zijn afstand houden, hygiëne en het online kunnen reserveren van tickets. In Wielsbeke pasten ze ook hun openingsuren aan. “We splitsen die nu op in 2 blokken. Dat is nu van 13.00 uur tot 16.00 uur en een tweede blok van 16u30 tot 19u30”, zegt Lefebvre.

Na het eerste blok moet iedereen onherroepelijk het zwembad verlaten. “Dat is jammer, maar in dat half uur pauze ontsmetten wij alles. Dat doen we eigenlijk de hele dag door, maar dat is dan een extra poetsbeurt."