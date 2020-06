Tijd begint te dringen: 2 dagen voor start reddersseizoen nog altijd geen duidelijkheid over beademen slachtoffers

Een blaasballon of een ballonmasker is een zuurstofmasker met een ballon waar je in kan knijpen om zuurstof toe te dienen. Heel wat kustredders zijn opgeleid om het toestel te gebruiken, alleen mogen ze dat niet van de wet. An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen hoopt dat de wet op heel korte termijn nog aangepast kan worden.

"Het is een heel moeilijke discussie blijkbaar", zegt Beun. "Ik begrijp wel, de wet is de wet, maar we staan toch voor een heel bijzonder seizoen door het coronavirus. Ik hoop dat ze aan de wet een mouw kunnen passen." Als de strandredders geen toelating krijgen, zullen ze enkel hartmassage mogen geven bij een reanimatie. Voor de beademing zullen ze op de ambulance of een EHBO'er moeten wachten.