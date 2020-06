Nu al problemen bij herstel wegdek van E313 in Beringen

Het wegdek van de snelweg E313 wordt over een afstand van 2,3 kilometer vernieuwd in Beringen. Eerst richting Antwerpen, en daarna richting Hasselt. Maar gisteren is de toplaag van het asfalt op één van de tijdelijke rijstroken al losgekomen. Mogelijk speelde de hitte een rol.

De schade werd afgelopen nacht al hersteld. Dat veroorzaakte geen extra problemen omdat er sowieso 's nachts wordt doorgewerkt. De buurtbewoners klagen ondertussen wel over het lawaai tijdens die nachtelijke werken.

Overdag is het dan weer behoorlijk druk op het stuk snelweg tussen Beringen en het Klaverblad in Lummen. In beide richtingen staan dagelijks files. Daarbij komt nog dat het door de omleidingen extra druk is op de invalswegen rond Beringen.