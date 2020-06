30.000 mensen die maar 1 of 2 dagen tijdelijk werkloos zijn, ontvangen volledige Vlaamse energiepremie van 200 euro

Uit cijfers van de RVA blijkt dat, sinds het begin van de coronacrisis, ruim 27.000 mensen in Vlaanderen maar één of twee dagen tijdelijk werkloos waren. Dit is nog een zeer voorzichtig cijfer. Het slaat op het aantal mensen aan wie effectief een uitkering voor tijdelijke werkloosheid is uitbetaald. Als we kijken naar het aantal aangevraagde maar nog niet verwerkte dossiers, gaat het om 46.000 mensen. Niet alle aanvragen gaan in de praktijk ook door maar zeker is dat 27.000 maar een zeer voorlopig cijfer is. Zeker ook omdat het stelsel nog altijd van kracht is. Vandaar dat we het cijfer hanteren van “bijna 30.000 mensen” tot nu toe.