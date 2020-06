Bobbejaanland klaar voor heropening: "Mondmaskers verplicht op attracties waarin je moet gillen"

"We zijn heel blij dat we volgende week woensdag eindelijk bezoekers mogen ontvangen", zegt Yves Peeters, CEO van Bobbejaanland in "Start Je Dag". Hoewel de pretparken nog wachten op de concrete veiligheidsvoorschriften is het Lichtaarste land van plezier goed voorbereid. "Iedereen die wil komen moet op voorhand reserveren. We zullen ook fors minder bezoekers toelaten. Aan alle attracties staat ontsmettingsmateriaal. Zo kunnen bezoekers hun handen en de plek waar ze willen plaatsnemen proper maken. Doorheen de dag zullen onze medewerkers ook regelmatig de attracties reinigen."