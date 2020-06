Brandweer waarschuwt: 1 op de 5 branden ontstaat door onkruidbranders

Veel mensen gebruiken onkruidbranders om snel en efficiënt onkruid weg te branden. Maar die branders zijn niet zo onschuldig, er is een groot risico op brand. Dat komt omdat onkruid wordt verbrand met een directe vlam. Zeker in periodes van droogte en in de buurt van houten structuren is dat gevaarlijk. Bomen, struiken, bermen of tuinhuizen kunnen er vuur door vatten.

Brandweerzone Centrum geeft een aantal tips om veilig om te gaan met de onkruidbrander: