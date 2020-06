Bufferen en laten indringen: de waterzuiveringssector toont hoe we beter met regenwater kunnen omgaan

We bouwen Vlaanderen dicht aan het tempo van zes voetbalvelden per dag. Water dat normaal in de grond dringt, valt nu op het dak en de parking en vandaar via de riolering en de beek in zee. Tegelijk hebben we drinkwater tekort als het een tijdje droog en warm is. We beseffen het eigenlijk allemaal: regenwater zomaar naar de zee laten vloeien, is niet meer van deze tijd.

Op de website Blauwgroenvlaanderen.be vinden steden en gemeenten, maar ook particulieren voorbeelden van beter waterbeheer. Voorbeelden van hoe regenwater beter gebufferd wordt en hoe publieke ruimten beter ingericht kunnen worden. De nieuwe website is een initiatief van waterzuiveringsorganisatie Aquafin en het rioleringsoverlegplatform Vlario.