Chiro Waregem gaat op kamp in... Waregem: "Het kon niet anders door de coronamaatregelen"

"We gaan niet binnen slapen, maar wel buiten kamperen aan onze lokalen", zegt Coorevits. "Dat kampgevoel moeten we zolang mogelijk proberen te behouden. De meeste leden en ouders verstaan onze beslissing om hier onze tenten op te zetten. Veiligheid gaat voor alles, natuurlijk."

"Het is niet de bedoeling dat ouders of grootouders te pas en te onpas op bezoek komen", lacht Coorevits. "Het is niet omdat we in de buurt zijn, dat we op hen zitten te wachten. We gaan ons kamp zoveel mogelijk afsluiten van de buitenwereld. Anders heeft het geen zin om op kamp te gaan."