Cityscoop in Roeselare zendt "Titanic" weer uit op groot scherm: "Door corona zijn er weinig nieuwe films"

Yves Devriendt baat samen met zijn broer de Cityscoop in Roeselare uit. Na weken onduidelijkheid staat het nu vast: op 1 juli openen de deuren van de zalen opnieuw voor het grote publiek. "We hebben 7 zalen met een capaciteit van 1.200 zetels, maar we hebben beslist om nu maar 400 bezoekers toe te laten verspreid over alle zalen."

Door de coronacrisis zijn heel wat filmlanceringen uitgesteld. "Er zijn inderdaad een aantal grote films verplaatst", zegt Devriendt. "Zoals de nieuwe film van James Bond en Tenet van Christopher Nolan. Die laatste komt normaal gezien wel nog in juli in de zalen. Los daarvan zien we dat er in elke crisis een opportuniteit schuilt. We hebben de mogelijkheid gekregen om een aantal blockbusters te hernemen."