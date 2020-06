Congo kondigt einde aan op één na dodelijkste ebola-uitbraak ooit 

In Oost-Congo is er officieel een einde gekomen aan de op één na dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Dat heeft een coördinator van het “ebola response team” gemeld. Er zijn 2.280 mensen gedood door de ziekte, die bijna twee jaar in de regio heeft gewoed. Maar het land staat nog voor andere enorme gezondheidsuitdagingen, waaronder een recente ebola-uitbraak in het noorden.