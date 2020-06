Coronamaatregelen in Marrakech versoepeld: "Om middernacht reed eerste wagen toeterend door de straten"

De lockdown in Marokko was zeer streng. "Zeker in de stad Marrakech, we zitten hier al honderd dagen in lockdown", vertelt Lotte Van Den Bogaert. "Dat wil zeggen dat ik enkel buiten mag met een speciaal toelatingsdocument. Je mag dat document gebruiken voor een bezoek aan de dokter, de apotheek of als je eten gaat kopen. Ook mensen die moeten werken, hebben zo'n document."

Maar om middernacht werden de maatregelen versoepeld. "Om middernacht kwam er iemand toeterend met de wagen door de straat", gaat Van Den Bogaert verder. "Nu, in de ochtend, is het nog erg rustig, maar verwacht wordt dat er veel meer volk zal buitenkomen. In een aantal andere steden waaronder Casablanca, waar er al een week geleden versoepelingen zijn ingevoerd, zien we ook dat er veel mensen op straat komen en dat de economie opnieuw opgang komt."