Coronavirus is nog bijzonder actief in VS, adviseur van Trump waarschuwt voor verontrustende groei

In de Verenigde Staten is de coronacrisis nog steeds niet onder controle. In sommige staten lijkt het virus teruggedrongen, maar in staten als Californië, Arizona, Texas en Florida schieten de besmettingscijfers opnieuw de hoogte in. De adviseur van Donald Trump, Anthony Fauci waarschuwt voor een rampscenario. "Volgens dokter Fauci zijn de komende twee weken cruciaal. Daarom maken ze nu al griepprikken klaar om te vermijden dat de griepepidemie samenvalt met een tweede golf van de corona-epidemie. Anders volgt er een grote ramp, zegt dokter Fauci”, besluit Björn Soenens. Bekijk de repo uit "Terzake" hierboven.