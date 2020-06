Technologiereuzen moeten zeggen hoe ze ons gedrag bepalen en zo dwingen we dat af

Momenteel moeten we al te vaak terugvallen op gemotiveerde individuen om enig inzicht te krijgen in wat er zoal allemaal achter de schermen van de onlineplatformen schuilgaat. Zonder klokkenluiders en grondige onderzoeksjournalistiek was het hele Cambridge Analytica-schandaal, waarbij Facebook medeplichtig bleek aan allerlei schimmige politieke manipulatiepraktijken, nooit wereldnieuws geworden. Ook het nieuws dat allerlei mensen in opdracht van Google meeluisteren naar Google Voice Assistant-opnames, waarvan velen onbedoeld werden opgenomen, had nooit bekend geraakt zonder klokkenluiders.

Het spreekt voor zich dat we niet enkel op dergelijke vormen van transparantie moeten afgaan om enige verantwoordingsplicht van de online platformen af te dwingen.

In een rapport dat vandaag is gepubliceerd, doe ik met collega’s concrete aanbevelingen aan de Europese Commissie over de vormgeving van dergelijke verplichtingen. De Commissie is momenteel bezig met het ontwerpen van ambitieuze onlinedienstenwetgeving (de zogenaamde Digital Services Act). Het is van cruciaal belang dat daarin ook plaatsgemaakt wordt voor een duidelijk kader dat onlineplatformen ertoe dwingt inzage te bieden in hoe zij bijvoorbeeld hun aanbevelingsalgoritmes vormgeven en wat voor impact deze hebben op hun gebruikers. Dit moet het mogelijk maken voor journalisten, onderzoekers en het bredere publiek om beter inzicht te krijgen in de invloed van dergelijke platformen.