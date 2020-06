Deinze plaatst zitbank pal voor lingeriezaak: "Ik dacht dat het een grap was"

De parkeerplaatsen in de Tolpoortstraat in Deinze zijn vervangen door bloembakken en zitbankjes. Alleen staat één zitbankje wel heel strategisch opgesteld. Wie op het bankje zit, kijkt binnen in lingeriezaak Martieline.

Uitbaatster Sofie Martens is er niet mee opgezet: "Ik dacht dat het een grap was. We probeerden de bank nog te verplaatsen, maar hij bleek vast te zitten. Bovendien vind ik het een erg lelijk exemplaar. "

