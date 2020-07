Drive-in cinema op parking Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem

Op het parkeerterrein van Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem zal een 40 vierkante meter groot LED-scherm geplaatst worden. Het geluid van de films zal te horen zijn via een FM-kanaal op de radio in de auto’s. Er worden twee films vertoond. De avond start om zeven uur met de Nederlandstalige animatiefilm “Onward”. Om tien uur volgt de prent “Knives Out”, met in de hoofdrol Daniel Craig.

Wie één van de films wil zien, moet wel reserveren. Een ticket kost 5 euro per auto en per film. De verkoop van de tickets start morgen, vrijdag 26 juni om 9 uur.