Dronken fietser rijdt burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) met opzet aan: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

De stad Hasselt gaat deze zomer extra veel cultuur en sport aanbieden aan de inwoners om hen een leuke zomer te bezorgen, ondanks het coronavirus. Het luchtige persmoment hierover werd grimmig toen een boze fietser recht op Vandeput kwam afgereden tijdens een interview en hem opzettelijk aanreed.

De burgemeester wankelde en reageerde verrast. De fietser probeerde hem daarna nog verschillende keren aan te rijden. Hij sprak wartaal, had het over de voordelen van communisme en was duidelijk tegen de N-VA gekeerd, hij had het ook over het beleid van de burgemeester. Die maande de man aan om kalm te blijven. Een medewerker van de burgemeester duwde de man kordaat van zijn fiets en schermde Vandeput af.