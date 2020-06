Enorme uitbarsting vulkaan in Alaska droeg bij tot ondergang Romeinse Republiek

"In het Middellandse Zeegebied in Europa hebben deze natte en extreem koude omstandigheden gedurende de lente, zomer en herfst, seizoenen die zo belangrijk zijn voor de landbouw, waarschijnlijk de opbrengsten verminderd en de bevoorradingsproblemen die er waren in deze periode van politieke onrust, erger gemaakt", zei archeoloog Andrew Wilson van de University of Oxford. "Deze bevindingen maken de meldingen van koude, hongersnood, voedseltekorten en ziekten uit oude bronnen geloofwaardig."

In Zuid-Europa viel er in deze periode uitzonderlijk veel neerslag, maar in Oost-Afrika had de uitbarsting van Okmok heel andere gevolgen. De moessonregens in het zuiden verplaatsten zich en in het Ethiopische Hoogland, de belangrijkste bron van water voor de Nijl, viel er veel minder regen.

Daardoor bleef de jaarlijkse overstroming van de Nijl, die voor water en vruchtbaar slib op de velden moet zorgen, uit in Egypte, wat een ramp was voor de landbouw.

"Erg opvallend was de ernst van het uitblijven van de overstroming van de Nijl rond de tijd van de Okmok uitbarsting, en de hongersnood en ziekten die gemeld werden in Egyptische bronnen", zei Yale-historicus Joe Manning. "De effecten op het klimaat waren een zware klap voor een samenleving die al onder stress stond en zich op een keerpunt in haar geschiedenis bevond."

De tekorten maakten het koningin Cleopatra onmogelijk haar bondgenoten in de burgeroorlog het nodige graan te verschaffen, en ze zullen Octavianus, de latere keizer Augustus, geholpen hebben om zijn rivaal Marcus Antonius en Cleopatra te verslaan en Egypte in te lijven in het Romeinse Rijk.