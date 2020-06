Familie van Colruyt-medewerker die overleed na coronabesmetting dient klacht in tegen supermarktketen

Mohammed Nahi was een werknemer in de Colruyt-winkel in Vorst. Hij overleed begin april nadat hij zeven dagen eerder positief had getest op COVID-19. Volgens zijn familie volgde hij alle veiligheidsmaatregelen strikt op, maar mocht hij van zijn baas geen mondmasker of handschoenen dragen tijdens zijn werk.

De familie is er dan ook van overtuigd dat de man het virus op het werk heeft opgelopen. "Op het moment van zijn besmetting zat 53 procent van het personeel van zijn Colruyt-filiaal ziek thuis met corona", vertelt de schoonbroer van Mohammed Nahi bij Bruzz. De familie heeft daarom een klacht ingediend bij het Brussels parket. Dat bevestigt de advocaat van de familie, meester Adbelhadi Amrani.

Een maand geleden had het Brusselse arbeidsauditoraat al een onderzoek geopend naar de feiten na een klacht van de familie.