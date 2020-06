Geen nachtelijk uitgaansleven deze zomer, ook niet in de Versuz in Hasselt: "Grote vraag is hoe lang dit nog duurt"

Dat de Nationale Veiligheidsraad gisteren geen groen licht gaf voor een heropening van dancings en discotheken, is geen verrassing. Yves Smolders, zaakvoerder van de Versuz en Moose Bar, had zich er dan ook op voorbereid. “We zijn sowieso ontgoocheld. Maar dit zagen we aankomen. Als je kijkt naar wat er nu in het buitenland gebeurt, dan besef je ook wel dat wij nog niet snel zullen kunnen opengaan. Daar leggen we ons bij neer. De grote vraag is hoe lang dit nog gaat blijven duren.”

Voor de organisatie van de Versuz is er wel een klein lichtpuntje. Vanaf vandaag opent de zomerbar Ipanema de deuren. “We kunnen nog inzetten op het buitenverhaal”, vertelt Smolders. “Vandaag starten we met Ipanema, waar we al zeven jaar mee bezig zijn. Dit jaar zetten we meer in op terrassen in plaats van er een lounge van te maken. Verder lopen er ook nog andere projecten. We zoeken oplossingen, om het team te kunnen activeren. Of het allemaal financieel rendabel zal zijn, is nog een groot vraagstuk.”