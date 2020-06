Google gaat data van nieuwe gebruikers na 18 maanden automatisch wissen: "Eerste goede stap"

Google gaat het surfgedrag en de locatie van nieuwe gebruiken na 18 maanden automatisch wissen. Dat heeft CEO Sundar Pichai in een blogpost aangekondigd. De technologiereus komt met deze bekendmaking nadat Apple maandag had aangekondigd om in de nieuwe browser het surfgedrag niet meer bij te houden. "Het is een eerste goede stap, beter iets dan niks", zegt privacy-activist Matthias Dobbelaere Welvaert aan VRT NWS.