Grootste markt van het land blij met versoepelingen: "Opgelucht dat al onze 400 marktkramers er opnieuw bij kunnen zijn"

Al is het voor de organisatie nog afwachten welke regels er eventueel nog opgelegd worden. "We zullen nog samenzitten met het stadsbestuur en de politie om te zien wat er kan. Zo moeten we zeker bekijken hoe het zit met de mondmaskers. Tot nu toe waren zowel de marktkramers als de bezoekers van de markt in Anderlecht verplicht om er één te dragen. Of die verplichting nog nodig is, moet bekeken worden."