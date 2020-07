Herinneringen aan de Olympische Spelen in Antwerpen 100 jaar geleden nu in een boek

Op sportief vlak kunnen we als Belgen trots zijn op veel medailles, het grootste aantal dat we ooit behaalden. "We moeten wel de kanttekening maken dat er minder atleten waren dan gepland en er waren ook veel goeie atleten gesneuveld", voegt Truyens er nog aan toe. De VIIe Olympiade ging in ieder geval de geschiedenisboeken in dankzij de invoering van de olympische vlag, de eerste olympische eed en de overwinning van de Belgen in de voetbalfinale.



De andere verhalen die tot op heden grotendeels verborgen bleven, lees je nu dus in het boek "Antwerpen 1920. Verhalen van de VIIe Olympiade", een uitgave van Standaard Uitgeverij.