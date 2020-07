Hitteplan Turnhout niet mogelijk door coronamaatregelen

Tijdens de voorgaande hitteperiodes konden de senioren van de stad Turnhout terecht in dienstencentra of in het woonzorgcentrum De Wending. "In De Wending hebben we normaal gezien een ruimte waar 250 mensen verkoeling kunnen zoeken", zegt schepen Luc Op de Beeck. "In de andere dienstcentra kunnen ook tussen 30 en 50 mensen binnen. Ze kregen daar ook water aangeboden. Door het coronavirus kan dit nu niet, omdat we de afstandsregels moeten respecteren."