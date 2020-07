"Honden aan de leiband": Staf Coppens gezicht van nieuwe campagne

Loslopende honden zijn niet alleen een gevaar voor andere dieren, de natuur of bezoekers, maar ze kunnen ook zélf in gevaar komen. Een hond kan aangevallen worden door een everzwijn, of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen, zoals teken. Of de hond kan de straat op rennen. Daarom: “Honden aan de lijn, ’t zal wel zijn.” Wie zijn hond toch vrij wil laten rondlopen, kan altijd terecht in één van de talrijke hondenzones.