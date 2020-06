Cartoonfestival van Knokke-Heist wordt openluchttentoonstelling

Het Cartoonfestival van Knokke-Heist vindt normaal plaats in een tent op het Heldenplein. Dit jaar is dat niet aan de orde en dus kan je de cartoons in openlucht bewonderen. De 40 cartoons van de 16 Belgische cartoonisten staan verspreid in de gemeente. Via een fiets- of wandelroute ontdek je ze allemaal en kom je op die manier ook op mooie plekken in Knokke-Heist.

Ook het thema werd aangepast. Dat was dit jaar "Sport", naar aanleiding van de Olympische Spelen in Tokio, maar dat is nu "Allemaal samen" geworden. Voor de internationale cartoons verandert er niets, want die moesten begin dit jaar al binnen zijn.