Leerlingen Don Bosco Halle schrijven verhalenbundel tijdens coronaperiode

Een afgebakend onderwerp kregen de leerlingen niet. "Ze mochten zelf kiezen, en dus schreven ze de meest uiteenlopende verhalen. Van autobiografisch, over thriller tot fantasy en sciencefiction." Omdat het een mooie herinnering is aan een uitzonderlijke periode, besloot Don Bosco in Halle om de verhalen in een boek te bundelen. "Voor elke gemiste schooldag, één verhaal", vertelt Philippe. "Goed voor 224 pagina's." Met de opbrengst van het boek hoopt Philippe zijn leerlingen te kunnen trakteren in het begin van het nieuwe schooljaar.