Liveblog: Aantal besmettingen in VS even hoog als tijdens piek in april, Democratische conventie virtueel

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten was de voorbije 24 uur net zo hoog als tijdens de piek in april. Er zijn 35.588 besmettingen bij gekomen. Het hoogste aantal besmettingen tot nu toe werd op 24 april geregistreerd, dat waren er toen 36.426. In heel de VS zijn nu 2.381.538 besmettingen en 121.969 overlijdens geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

De VS is het zwaarst getroffen land, zowel in het aantal besmettingen als in het aantal overlijdens. Bij het begin van de crisis lag het zwaartepunt in het noordoosten, vooral in de staat New York. Daar is het ergste voorbij, de piek in nieuwe besmettingen ligt nu in de zuidelijke staten, zoals Florida, Arizona en Texas. In Florida werden bijvoorbeeld 5.508 besmettingen op een dag gemeld, een record, in Texas 5.551, ook een record.

De staten New York, New Jersey en Connecticut hebben aangekondigd dat mensen die uit een staat komen waar het aantal besmettingen stijgt en de drie staten binnen willen, twee weken in quarantaine moeten. De maatregel geldt voor mensen uit Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas en Utah en is zowel van toepassing op inwoners van die staten als op inwoners uit New York, New Jersey en Connecticut die uit die staten terugkeren. Wie de maatregel niet opvolgt, riskeert een boete tot 5.000 dollar. "Onze drie staten zijn door een hel gegaan en dat willen we niet nog eens meemaken", zei Phil Murphy, de gouverneur van New Jersey.

Nieuwe voorspellingen van de University of Washington stellen dat de Verenigde Staten tegen 1 oktober 180.000 overlijdens zouden tellen.