Een half jaar nadat voor het eerst berichten over een mysterieuze longziekte in China zijn opgedoken, blikt VRT NWS vanavond in "In de greep van het virus" terug op de coronapandemie die de wereld sindsdien in de greep houdt. In deze documentaire blikken 7 hoofdrolspelers in ons land terug op de voorbije zes maanden. Via bovenstaande livestream kunt u de uitzending bekijken.