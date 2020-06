Loslopende honden bijten reekalfje dood voor ogen fotograaf: "Gehuil van beestje leek op geschreeuw van kind"

Nadat de fotograaf de gebeurtenis uitgebreid had gefotografeerd sprak hij de eigenaar van de honden aan. “Maar de man vond het klaarblijkelijk normaal”, vervolgt Ivo. “Zijn huisdieren moesten vrij kunnen rondlopen in de natuur. Hij was vrij brutaal, maar heeft zijn honden na de gebeurtenis alsnog aangelijnd. Veel te laat natuurlijk. De volgende keer is het slachtoffer misschien een spelend kind."

Burgemeester Wim Dries (CD&V) laat in een korte reactie weten het voorval te betreuren. In Genk is het verboden om op openbaar domein honden los te laten lopen. Maar omdat de terril in Winterslag privégebied is, is handhaving niet eenvoudig.