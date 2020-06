Directie en vakbonden bij Lufthansa bereiken akkoord over besparingen

Vandaag is er een cruciale aandeelhoudersvergadering bij Lufthansa. Die moet zich uitspreken over het reddingsplan van 9 miljard van de Duitse regering. Volgens dat reddingsplan zou de Duitse overheid een belang van 20 procent nemen in de maatschappij. De redding van Lufthansa is ook belangrijk voor dochtermaatschappij Brussels Airlines.

Lufthansa lijdt zwaar verlies door de coronacrisis. De directie wou nog voor de aandeelhoudersvergadering een akkoord sluiten met de vakbonden over maatregelen om de kosten te drukken. Nu is er dus een akkoord met de vakbond van het cabinepersoneel. Lonen worden bevroren, vlieguren ingekort (en dus minder betaald), er zijn afspraken rond onbetaald verlof, vrijwillig vertrek en vervroegd pensioen.